ИА «Ореанда-Новости». Экс-замминистра культуры и ведущий программы «МузОбоз» Иван Демидов назначен директором столичного парка «Зарядье», пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник.



Назначение произошло сегодня, однако приказ ещё не опубликован. Ранее сообщалось, что кандидатуру Демидова предложил первый замглавы департамента культуры Москвы Сергей Перов.



Напомним, с 2012 по 2013 год Демидов был заместителем министра культуры России. А в 1990-х он вёл ряд телепередач, в частности музыкальную программу «МузОбоз».