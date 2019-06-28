ИА "Ореанда-Новости" Все желающие могут принять участие в пешеходных экскурсиях по улицам столицы, организованными сотрудниками экскурсионного бюро «Мосгортур». Десять разнообразных маршрутов для любителей истории московских достопримечательностей будут абсолютно бесплатными, говорят организаторы.

С 4 по 6 июля на территории Гостиного двора состоится форум «Мой район». Экскурсионное бюро «Мосгортур» примет участие в нём, организуя собственный стенд для посетителей. Кроме того, состоится обсуждение вопроса выхода музейных организаций в городское пространство, заявили сотрудники бюро. Данное ведомство два года назад объединили с Московским центром музейного развития, теперь «Мосгортур» отвечает за повышение туристической привлекательности Москвы в глазах жителей и отдыхающих столицы.

Организаторы предлагают на выбор москвичам пешеходные маршруты по Шаболовке, Новой Басманной, посещение посёлка художников «Сокол», Петровского парка, Воронцова Поля и Тимирязевской академии. По информации, предоставленной исполняющим обязанности генерального директора экскурсионного бюро «Мосгортур» Инны Голубевой, вышеуказанные достопримечательности являются далеко не самыми популярными среди экскурсантов. В Москве уже сложился некий пул мест, который востребован жителями и приезжими. Однако, показать другие места, которые также заслужили туристический интерес – приоритетная задача сотрудников бюро экскурсий.

Несмотря на то, что экскурсии предоставляются бесплатно, организаторы просят побеспокоиться о предварительной регистрации на официальном сайте Мосгортура заранее. Здесь же можно ознакомиться с маршрутами экскурсий, дате и времени проведения, а также местом сбора экскурсантов.