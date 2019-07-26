ИА «Ореанда-Новости» . Эксперты Роскачества подготовили сезонные рекомендации по сбору грибов. Чтобы их сбор не стал причиной отравления, нужно уметь различать съедобные и ложные грибы, напомнили специалисты.

Грибы отличаются не только размерами плодового тела, но и окраской отдельных частей. Так, у лесных шампиньонов пластинки под шляпкой в молодости розовые, а с возрастом темнеют, а у бледной поганки они всегда белые, рассказал миколог, ведущий специалист Биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Максим Дьяков.

Однако не всегда грибы имеют очевидные различия. В частности, гриб галерина окаймленная похож на летний опенок, но при этом смертельно ядовит. «У него отчетливо виден поясок на ножке под шляпкой, у опят он тоже есть. Поэтому мы вообще рекомендуем воздержаться от сбора летних опят», — подчеркнул Дьяков.

Главное правило грибника — не собирать грибы, в съедобности которых нет уверенности. При этом отравиться можно и не ядовитыми грибами, если они будут недостаточно свежие. Непригодные грибы червивые, выглядят дряблыми и имеют налет плесени.

Специалисты Роскачества при сборе грибов рекомендуют выкручивать их из земли, а потом уже обрезать грязное основание ножки.

Дело в том, что если гриб просто выдернуть, то повреждается грибница. При этом при срезании остаётся открытая поверхность, в которую может попасть инфекция.

В целом в Роскачестве не рекомендуют употреблять грибы людям с желудочно-кишечными заболеваниями и детям до 7 лет.