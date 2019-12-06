ИА «Ореанда-Новости». Кинологи перечислили самые популярные породы собак в России.

По словам специалистов, обладателем титула самой популярной собаки этого года стал немецкий шпиц. Именно эта порода пользовалась наибольшей популярностью у россиян. Свой «рейтинг» популярных пород составила Российская кинологическая федерация, о чём сообщило агентство городских новостей «Москва».

Кинологи отметили, что в России популярность набрали компаньоны. Они объяснили это тем, что всё чаще приобретателями собак становятся жители маленьких городских квартир, для которых собаки крупных пород слишком большие. Маленькие же породы уживаются в квартире хорошо и чувствуют себя в ней комфортно.

Второе место взял сибирский хаски. Тройку лидеров с почётом закрыл йоркширский терьер.