ИА «Ореанда-Новости». Учёные назвали слова, ставшие словами года в России.

Об этом доцент кафедры стилистики русского языка факультета журналистики МГУ рассказала в эфире радио Sputnik.

Лидия Малыгина назвала слова, которые должны заинтересовать составителей словарей. В этом году в словари должны быть внесены слова, связанные с робототехникой.

Поэтому словами года она назвала «чат-бот» и «виртуальный собеседник».

Тем временем самыми употребляемыми словами в России за этот год стали «пожар» и «протест». Об этом рассказали учёные, которые проанализировали самые популярные словосочетания, использовавшиеся в этом году.



«Пожар» приобрёл популярность после событий во Франции, где от огня пострадал Собор Парижской Богоматери. Кроме того, Сибирь также понесла огромные потери, причиной которых стали пожары.



А «протест» обязан своей популярностью массовым несанкционированным выступлениям, проходившим в городах России в этом году. Помимо этого, протесты проходят сейчас по всему миру, где население пытается каким-то образом повлиять на власть.

Словари зарубежных стран же пополнились в этом году экологическими понятиями. Так, в Толковый словарь английского языка вошло понятие Climate strike, обозначающее климатическую забастовку. В 2019 году оно стало более употребляемым, так как по миру прокатилась волна экологических протестов.

Также популярности ему добавила Грета Тунберг, когда выступала в ООН.