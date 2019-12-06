ИА «Ореанда-Новости». Эксперты рассказали о том, во сколько россиянам обходятся ёлки и новогодний декор.

В декабре традиционно растёт спрос на товары, создающие новогоднее настроение и праздничную атмосферу. Поэтому на первые строчки всех списков покупок выходят ёлки, игрушки и праздничный декор. Так, исследование e-commerce лаборатории клиентского опыта Ozon показало, что спрос на новогоднюю атрибутику вырос на 760% относительно прошлого месяца.

Исследование также раскрыло сумму среднего чека, которая составила 4607 рублей.

Авторы исследования отмечают, что россияне тратят на ёлку и её наряд на 34% больше минимальной стоимости дерева. То есть, подготовка может обойтись людям намного дешевле.

В исследовании сделан вывод, который обобщил предпочтения и финансовые возможности населения. Авторы отметили, что россияне не экономят на украшении своей квартиры или дома на декорирование.