30.11.2018, 10:03
Элтон Джон отменил несколько концертов из-за ухудшения здоровья
ИА «Ореанда-Новости» Накануне британский певец, пианист и композитор Элтон Джон, знаменитый своими многочисленными хитами, в частности, такими как "Can you feel the love tonight" и "I believe in Love", отменил некоторые свои выступления в связи с ухудшением здоровья.
Исполнитель не смог выступить в городах Тамп и Орландо штата Флорида. В Тампе он должен был выступить 18 ноября, а в Орландо 27 ноября. Ранее сообщалось, что об отмене концертов стало известно незадолго до их начала. Сообщения были размещены в Twitter тех площадок, где должны были состояться концерты. По данным организаторов, новые даты мероприятий будут известны в скором времени.
Врачи запретили музыканту выступать в течение нескольких дней, так как диагностировали у него воспаление уха. На настоящее время последние концерты Элтона Джона состоялись в Санрайз и Майами. После них исполнитель поблагодарил своих поклонников за теплый прием в социальной сети Instagram.
«Я провел эти выходные во Флориде, отыграв концерте в Майами и Санрайзе. Спасибо аудиториям обоих городов, вы были фантастическими, и я получил столько удовольствия!» — написал Элтон Джон.
Сэр Элтон Джон за свою 50-летнюю карьеру продал свыше 250 миллионов пластинок, завоевал множество наград, благодаря своему таланту. Также, он один из величайших певцов мира не только по мнению журнала Rolling Stone, но по мнению многочисленных сердец его поклонников.
Исполнитель не смог выступить в городах Тамп и Орландо штата Флорида. В Тампе он должен был выступить 18 ноября, а в Орландо 27 ноября. Ранее сообщалось, что об отмене концертов стало известно незадолго до их начала. Сообщения были размещены в Twitter тех площадок, где должны были состояться концерты. По данным организаторов, новые даты мероприятий будут известны в скором времени.
Врачи запретили музыканту выступать в течение нескольких дней, так как диагностировали у него воспаление уха. На настоящее время последние концерты Элтона Джона состоялись в Санрайз и Майами. После них исполнитель поблагодарил своих поклонников за теплый прием в социальной сети Instagram.
«Я провел эти выходные во Флориде, отыграв концерте в Майами и Санрайзе. Спасибо аудиториям обоих городов, вы были фантастическими, и я получил столько удовольствия!» — написал Элтон Джон.
Сэр Элтон Джон за свою 50-летнюю карьеру продал свыше 250 миллионов пластинок, завоевал множество наград, благодаря своему таланту. Также, он один из величайших певцов мира не только по мнению журнала Rolling Stone, но по мнению многочисленных сердец его поклонников.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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