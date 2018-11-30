В Тампе он должен был выступить 18 ноября, а в Орландо 27 ноября. Ранее сообщалось, что об отмене концертов стало известно незадолго до их начала. Сообщения были размещены в Twitter тех площадок, где должны были состояться концерты. По данным организаторов, новые даты мероприятий будут известны в скором времени.Врачи запретили музыканту выступать в течение нескольких дней, так как диагностировали у него воспаление уха. На настоящее время последние концерты Элтона Джона состоялись в Санрайз и Майами. После них исполнитель поблагодарил своих поклонников за теплый прием в социальной сети Instagram.Сэр Элтон Джон за свою 50-летнюю карьеру продал свыше 250 миллионов пластинок, завоевал множество наград, благодаря своему таланту. Также, он один из величайших певцов мира не только по мнению журнала Rolling Stone, но по мнению многочисленных сердец его поклонников.