ИА «Ореанда-Новости»  Британский исполнитель Элтон Джон заявил, что стыдится своей страны из-за  Brexit. Об этом он сказал во время своего выступления в  Вероне в рамках своего последнего тура Farewell Yellow Brick Road.

По его совам, он является европейцем, а от британских политиков его тошнит. Кроме того, певец также раскритиковал сторонников выхода Великобритании из ЕС. Ранее исполнитель он заявлял, что условия, которые предлагают  британцам, экономически невыгодные и несостоятельные.