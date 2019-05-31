31.05.2019, 21:34
Элтон Джон раскритиковал сторонников Brexit
ИА «Ореанда-Новости» Британский исполнитель Элтон Джон заявил, что стыдится своей страны из-за Brexit. Об этом он сказал во время своего выступления в Вероне в рамках своего последнего тура Farewell Yellow Brick Road.
По его совам, он является европейцем, а от британских политиков его тошнит. Кроме того, певец также раскритиковал сторонников выхода Великобритании из ЕС. Ранее исполнитель он заявлял, что условия, которые предлагают британцам, экономически невыгодные и несостоятельные.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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