ИА «Ореанда-Новости» У популярного актёра родилась ещё одна дочь.

Счастливой новостью немолодой отец поделился на своей странице в Instagram. На опубликованном фото Виторган запечатлён вместе со старшей дочкой Этель и супругой Ириной, держащей на руках маленький свёрток с новорождённой.

Актёр написал, что в его семье пополнение – на свет появилась ещё одна дочь. Родители назвали младшую дочь Кларой.

Большинство поклонников восторженно отреагировали на новость и тепло поздравили Виторгана и его супругу. К поздравлениям присоединились и отечественные звёзды, в частности, Катя Лель.

Однако нашлись и те, кто не удержался от едких комментариев. Виторгана обвинили в попытке обмануть природу.