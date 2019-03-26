Лидером по посещаемости стал Лувр в Париже – в 2018 году в нём побывали свыше 10 миллионов человек.Примечательно, что музеев из России в этой рейтинге оказалось пять. При этом Эрмитаж даже попал в топ-10 – он за минувший год принял более 4 миллионов посетителей. В списке Эрмитаж оказался на 9-м месте.Кроме того, 18-ю строчку заняли музеи Московского Кремля, на 29-м месте оказалась Третьяковская галерея. За прошлый год эти музеи посетили более 2 миллионов человек.В рейтинг также попал Государственный музей изобразительных искусств им. Пушкина и музей современного искусства «Гараж».