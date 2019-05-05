ИА «Ореанда-Новости». Археологи обнаружили древнее кладбище возле знаменитых египетских пирамид на плато Гиза под Каиром, сообщает министерство древностей страны. Деревянные гробницы, окрашенные в разные цвета, и известняковые статуи были среди сокровищ, найденных в могильнике, возраст которого установлен в 4500 лет.

По словам властей, самым старым обнаруженным артефактом является гробница из известняка пятой династии (около 2500 г. до н.э.). Но, пожалуй, самым ценным объектом является известняковая статуя владельца гробницы, его жены и сына. Похоронение принадлежало Бехнуи-Ка, у которого было семь титулов, в том числе священника и судьи, и Нви, который был главой государства и «очистителем» фараона Хафра, говорится в сообщении министерства.

Ашраф Мохи, генеральный директор плато Гиза, сказал, что кладбище было повторно использовано в поздний период (примерно 700 и 300 лет до нашей эры). Учёные также обнаружили расписные деревянные гробы с иероглифами позднего периода.