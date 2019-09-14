Примечательно, что новый сезон станет для театра юбилейным.

Юбилейный театральный сезон будет встречен новыми премьерами. На Основной сцене театра наций их запланировано пять, на Малой сцене – три. Кроме того, десятки мероприятий пройдут в Новом пространстве, расположенном на Страстном бульваре. Театр наций не имеет собственной труппы, однако, многие артисты отечественного и мирового масштаба примут за честь выступить здесь. Премьерой нового театрального сезона станет постановка режиссёра французского происхождения Стефана Брауншвейга «Дядя Ваня». Эта пьеса русского писателя и драматурга Антона Чехова стала уже своего рода «хрестоматийной» для театров. Своё осмысление пьесы представит Брауншвейг, работая над неё около тридцати лет. По словам французского режиссёра, это довольно рискованный шаг – ехать в Россию с собственной постановкой «Дяди Вани», однако, для меня произведения Антона Чехова ближе, чем произведения того же Мольера. Кроме того, для Брауншвейга «Дядя Ваня» станет первым произведением, поставленным им в России. Главные роли в спектакле исполнят Евгений Миронов, Юлия Пересильд и Елизавета Боярская, Виктор Вержбицкий, Анатолий Белый и одна из старейших актрис Московского художественного театра имени А.П. Чехова Нина Гуляева.

Ещё одной премьерой сезона станет постановка режиссёра Андрея Могучева «Сказка про последнего ангела». Главные роли принадлежат Лие Ахеджаковой, Глебу Пускепалису и Мусе Тотибадзе. По словам режиссёра спектакля, это история о событиях 1990-х годов прошлого века, ставшими уже своеобразным фольклором в умах современного зрителя.