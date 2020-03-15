ИА «Ореанда-Новости». Максим Фадеев заявил, что решение работать с Наргиз стало его главной ошибкой. Продюсер рассказал в эфире телеканала НТВ, почему певица Наргиз покинула его продюсерский центр.

По словам Фадеева, сотрудничество с певицей было ошибкой. Он назвал её главным вруном в мире и заявил, что никогда «не встречал более лицемерного человека», чем она. Также продюсер отметил, что такого «тотального вранья», которое поступало от Наргиз, сам Фадеев никогда не видел.

Весной этого года у Наргиз появился новый продюсер. Им стал Виктор Дробыш. Контракт с продюсерским центром Максима Фадеева был расторгнут в августе 2019 после пяти лет совместной работы.