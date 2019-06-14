ИА «Ореанда-Новости» . Звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян» и супермодель Кендалл Дженнер разместила в Twitter видео процесса утреннего умывания иВ ролике модель рекламирует средство для умывания бренда Proactiv, представительницей которого она является.

Девушку обвинили в безответственном отношении к окружающей среде, так как во время умывания она не закрыла кран. Модели также указали на то, что она умывалась всего десять секунд и неправильно использовала средство, которое рекламировала.

«Боже мой, как ты так быстро это сделала? У меня процесс занимает как минимум 20 минут!» — написала одна из пользовательниц. «Она тоже живет в Калифорнии, что за социальная безответственность?» — возмутилась другая. «Умывание было действительно слишком быстрым, продукт даже не успел впитаться в кожу. Средство так не работает!» — резюмировала третья.

Вдобавок пользователи обратили внимание на то, что Кендалл Дженнер использует средство стороннего производителя, а не продукцию компании Kylie Cosmetics своей сестры Кайли Дженнер.

В мае сестра Кендалл Дженнер бизнесвумен Кайли Дженнер опубликовала в Instagram-аккаунте своего бренда по уходу за кожей Kylie Skin видео процесса умывания и подверглась критике пользователей. Девушку обвинили в несоблюдении правил гигиены.

В феврале 2018 года британский телеведущий Пирс Морган отметил в программе Good Morning Britain, что единственная красивая женщина в семействе Кардашьян — это модель Кендалл Дженнер. То же самое он повторил в марте 2019 года. «Я не грублю, но единственная привлекательная девушка в семье — это Кендалл, а остальные… Ни одна из них не привлекательна!» — сказал ведущий.