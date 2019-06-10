10.06.2019, 16:18
Федосеева-Шукшина рассказала о своём состоянии после отравления Алибасова
ИА «Ореанда-Новости» Жена продюсера Бари Алибасова Лидия Федосеева-Шукшина рассказала, как она себя чувствует после произошедшего с её мужем.
Актриса призналась, что её самочувствие ухудшилось . На фоне стресса у неё обострилась мерцательная аритмия. Она также сообщила, что Алибасов всё ещё находится под действиями препаратов во сне.
Как ранее сообщили медики НИИ скорой помощи имени Склифосовского, продюсер всё ещё остаётся в реанимации в тяжёлом состоянии. Напомним, Бари Алибасов по ошибке выпил средство для прочистки труб «Крот» и получил ожог внутренних органов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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