ИА «Ореанда-Новости» Жена продюсера Бари Алибасова Лидия Федосеева-Шукшина рассказала, как она себя чувствует после произошедшего с её мужем.

Актриса призналась, что её самочувствие ухудшилось . На фоне стресса у неё обострилась мерцательная аритмия. Она также сообщила, что Алибасов всё ещё находится под действиями препаратов во сне.

Как ранее сообщили медики НИИ скорой помощи имени Склифосовского, продюсер всё ещё остаётся в реанимации в тяжёлом состоянии. Напомним, Бари Алибасов по ошибке выпил средство для прочистки труб «Крот» и получил ожог внутренних органов.