ИА «Ореанда-Новости». Фестиваль искусств Burning Man, который проходит в США в пустыне Блэк-Рок в Неваде, решили отменить из-за коронавируса, пишет «Коммерсант».



Фестиваль должен был начаться 30 августа. Отмечается, что мероприятие отменили первый раз за всю историю его существования.



Организаторы заявили, что деньги за купленные билеты будут возвращены. При этом организаторы попросили пожертвовать часть или всю стоимость билета, чтобы поддержать фестиваль.



В США коронавирусом заразились уже более полумиллиона человек, скончались почти 19 тысяч человек.