ИА "Ореанда-Новости" Всероссийский фестиваль «Черноморская мидия» состоится в городе Анапе в шестой раз. 29 июня пройдёт торжественное открытие этого события. Впервые «Черноморская мидия» дебютировала в этом южном городе в 2014 году.

В этом году проведение мероприятия, посвящённого этому виду морепродуктов, запланировано на территории гостиничного комплекса «Альбатрос». Ведущим на мероприятии был выбран Андрей Трегубов. Музыкальное наполнение фестиваля возложено на коллектив «Men’s Band». Кроме того, на открытие фестиваля выступит Алёна Павлова, почётный гражданин России за вклад в развитие культуры.

Организаторы обещают гостям фестиваля «Черноморская мидия» насыщенную развлекательную программу. В рамках её проведения состоится дегустация вин местного производства, розыгрыш ценных призов и, самое главное, турнир на звание победителя фестиваля «Черноморская мидия».

Цели, которые преследуют авторы этого культурного события, довольно широкие. Помимо популяризации среди местного населения и отдыхающих этого вида морепродуктов и производимого на российском побережье Чёрного моря вина, часть средств организаторы отдадут на благотворительность. Деньги решено было отдать на очистку черноморского побережья от мусора, заявляют инициаторы мероприятия.

Фестиваль «Черноморская мидия» завершится 31 июня, накануне закрытия на сцену гостиничного комплекса «Альбатрос» поднимется певица и автор песен Милена Дейнега со своим сольным концертом.