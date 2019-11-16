ИА «Ореанда-Новости». Картина режиссёра Тодда Филлипса «Джокер» собрала в мировом прокате свыше 1 миллиарда долларов, сообщает Forbes.



Отмечается, что при бюджете фильма 62,5 миллиона долларов он уже заработал в прокате в США свыше 300 миллионов долларов.



Ранее сообщалось, что «Джокер» стал самым прибыльным кинокомиксом в истории, а ещё в октябре, когда его сборы не доходили до 800 миллионов долларов.