16.11.2019, 16:50
Фильм «Джокер» собрал в мировом прокате более 1 млрд долларов
ИА «Ореанда-Новости». Картина режиссёра Тодда Филлипса «Джокер» собрала в мировом прокате свыше 1 миллиарда долларов, сообщает Forbes.
Отмечается, что при бюджете фильма 62,5 миллиона долларов он уже заработал в прокате в США свыше 300 миллионов долларов.
Ранее сообщалось, что «Джокер» стал самым прибыльным кинокомиксом в истории, а ещё в октябре, когда его сборы не доходили до 800 миллионов долларов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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