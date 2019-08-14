ИА «Ореанда-Новости» Российская кинокартина «Движение вверх» Антона Мегердичева собрала в прокате в Китае 13 миллионов долларов. На официальном сайте министерства культуры России указано, что фильм посмотрели более 2,5 миллиона зрителей.

«Прокат стартовал 13 июня и уже закончился, но для него было феноменально то, что фильм шёл более четырёх недель. Традиционно в Китае даже американские блокбастеры более трёх недель не идут», – сказал глава кинокомпании «Централ Партнершип» Вадима Верещагина. Он утверждает, что «Движение вверх» стало «самым кассовым» российским фильмом в китайском прокате.

В России фильм вышел в широкий прокат в декабре 2017 года и собрал 3 миллиарда рублей. Основа сюжета кинокартины – легендарный матч между сборными СССР и США в финале баскетбольного турнира Олимпиады 1972 года в Мюнхене.