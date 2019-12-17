ИА «Ореанда-Новости». Российский фильм «Дылда» режиссёра Кантемира Балагова включён в шорт-лист премии «Оскар».



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В фильме «Дылда» рассказывается о Ленинграде 1945 года. Главная героиня, сиделка из госпиталя, пытается наладить жизнь после войны. Мировая премьера картины состоялась в официальной конкурсной программе «Особый взгляд» 72-го Каннского международного кинофестиваля.