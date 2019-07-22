ИА «Ореанда-Новости» По данным портала kinobusiness.com анимационная картина «Король лев» за 4 дня собрала в российском прокате 1 миллиард 58,5 миллиона рублей, заняв верхнюю строчку.

Фильм, снятый режиссёром Джоном Фавро, является ремейком одноименного мультипликационного фильма 1994 года. Новый «Король лев» снят с помощью реалистичной компьютерной анимации. Персонажей озвучивали актёры Дональд Гловер, Джеймс Эрл Джонс и другие.

Премьера картины состоялась 18 июля 2019 года.

Вторую и третью строчку в российском прокате занимают фэнтези боевик "Человек-паук: Вдали от дома" и "Анна" Люка Бессона.