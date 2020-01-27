Первая картина была создана двадцать пять лет назад, сиквел вышел на экраны семнадцать лет назад, однако была высокой ожидаемость продолжения истории о двух стражах закона из Майями.За это время Бернет, которого сыграл Мартин Лоуренс, поругался с напарником, покинул полицию и стал зарабатывать частным сыском. Лоури, сыгранный Уиллом Смитом, пытается завязать с жизнью холостяка. Однако бывшим напарникам нужно снова начать работать вместе, чтобы победить общего врага, мстящего им за старые дела.