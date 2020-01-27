27.01.2020, 11:25
Фильм "Плохие парни" обошёл конкурентов в прокате РФ в выходные
ИА «Ореанда-Новости». Американский кинематографический проект жанра "боевик" "Плохие парни навсегда" заработал в выходные в прокате РФ около 318 миллионов рублей и обошёл всех конкурентов. Об этом заявлено в понедельник на портале kinobusiness.com.
Первая картина была создана двадцать пять лет назад, сиквел вышел на экраны семнадцать лет назад, однако была высокой ожидаемость продолжения истории о двух стражах закона из Майями.
За это время Бернет, которого сыграл Мартин Лоуренс, поругался с напарником, покинул полицию и стал зарабатывать частным сыском. Лоури, сыгранный Уиллом Смитом, пытается завязать с жизнью холостяка. Однако бывшим напарникам нужно снова начать работать вместе, чтобы победить общего врага, мстящего им за старые дела.
Первая картина была создана двадцать пять лет назад, сиквел вышел на экраны семнадцать лет назад, однако была высокой ожидаемость продолжения истории о двух стражах закона из Майями.
За это время Бернет, которого сыграл Мартин Лоуренс, поругался с напарником, покинул полицию и стал зарабатывать частным сыском. Лоури, сыгранный Уиллом Смитом, пытается завязать с жизнью холостяка. Однако бывшим напарникам нужно снова начать работать вместе, чтобы победить общего врага, мстящего им за старые дела.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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