В текущем году на производство фильмов выделили 3 миллиарда рублей. Львиную долю этой суммы собираются потратить на 11 фильмов, которые собираются сделать девять компаний-лидеров отрасли. Но у фонда остаётся ещё 380 миллионов рублей.При этом распределить их некуда, так как качество сценариев оставляет желать лучшего. Всего на конкурс подали 126 заявок, до демонстрации своих проектов добрались только 50 из них. В сентябре Фонд кино проведёт повторный конкурс.