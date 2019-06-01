Фотохудожник Андрей Парфёнов представил гостям фестиваля свои творческие работы.Фотовыставка "Платоновфест. Городу и миру" открылась за два дня до официального открытия IX международного фестиваля искусств.Член Союза фотохудожников России и Союза дизайнеров России Андрей Парфёнов отбирал работы для экспонирования на выставке очень тщательно. Коллеги фотографа Владимир Годник и Владимир Луповской помогали ему в этом деле. На выставке представлены различные события, происходившие в рамках проведения фестиваля: акции под открытым небом «Летние огни» и «Музыки мира в Белом колодце», спектакль «Носороги» румынского Национального театра Крайовы и «Рис» тайваньского Театра танца «Клауд Гейт", постановка «Из глубины…» казанского ТЮЗа и «Родина электричества» Воронежского театра оперы и балета. Андрею Прфёнову удалось даже поймать в кадр режиссёра и народного артиста России Анатолия Васильева во время его репетиции в Воронеже.Она названа "Городу и миру" потому, что фотограф рад, что такой яркий фестиваль искусств проходит именно в Воронеже, где у автора есть возможность увидеть все события мероприятия. Что касается второй части названия, то Парфёнов заявляет, что на этот фестиваль собирается весь мир, так в этом году участниками Платоновфеста станут представители из 17 стран.