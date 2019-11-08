ИА «Ореанда-Новости». Париж официально подтвердил планы об участии России в восстановлении собора Парижской Богоматери.

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на президента по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого.

Несколько месяцев назад Нотр-Дам перенёс пожар. Огонь принёс собору массу разрушений, которые невозможно восстановить быстро и в одиночку. Реликвии и произведения искусства удалось сохранить.

По словам Швыдкого, переговоры между российской и французской стороной продолжались всё это время. Москва предложила помощь первой практически сразу же после пожара.

Разрушительный огонь, возможно, начался из-за реставрационных работ. Собор планируют восстановить за пять лет.