ИА «Ореанда-Новости». Француженка выиграла в лотерее «Лото» два миллиона евро.

Розыгрыш лотерейных билетов состоялся 15 февраля. Женщина как обычно купила билет для участия в табачном киоске Chez Toto. Но в этот раз, по её словам, она словно чувствовала, что он непременно будет счастливым. Победительница говорит, что «этот джек-пот сорвала вместе с дочками».

Во время объявления номеров в эфире телевизионной программы члены семьи буквально не выпускали из рук лотерейный билет, внутри теплила надежда на удачу. И вот чудо случилось. На выигранные деньги семья планирует отремонтировать дом и приобрести другое недвижимое имущество.

Напомним, что чуть больше одного месяца назад житель этого же региона во Франции выиграл в лотерею девять миллионов евро. Рекордным для этой местности пока остаётся выигрыш 2018 года размером в двенадцать миллионов.