ИА "Ореанда-Новости". Французский актёр Жерар Депардье получил прописку в Новосибирске. Актёр прилетел в Сибирь презентовать свой алкогольный напиток и поставить штамп о прописке в полученный в 2013 году российский паспорт. Об этом журналистам сообщила представитель актёра и его бизнес-партнер Юлия Мосман, передаёт РБК. Заявку на оформление прописки Депардье подал в местным МФЦ в начале декабря.

По словам представителя актера, компания Депардье планирует в Новосибирске запуск бизнеса по производству и поставке продовольствия. Также актёр совместно с продюсером Арно Фрилле планируют снять документальный фильм о Новосибирске при поддержке "Первого канала".

В ближайшее время у Депардье запланированы встречи с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым и министром культуры региона Игорем Решетниковым.

Нашумевшая в СМИ история с российским гражданством Жерара Депардье произошла в 2013 году. Тогда актёр попросил российское гражданство, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Регистрацию и жильё новый гражданин страны получил в Саранске. Однако жить актёр предпочёл в Бельгии. За время отсутствия Депардье в России у него образовалась налоговая задолженность. Ранее турецкие информагентства сообщали, что Депардье планирует также стать гражданином Турции.

Жерар Депардье является одним из самых известных актёров Франции, лауреат премий «Сезар» и «Золотой глобус». Родился в 1948 году в семье жестянщика. В кино Депардье исполняет широкий спектр ролей в картинах самых разных жанров: мелодрамах, исторических фильмах, комедиях, абсурдистских экспериментах. Среди самых заметных фильмов с его участием – "Сирано де Бержерак", "Камилла Клодель", "Холодные закуски" и "Вальсирующие" Бертрана Блие, "Астерикс и Обеликс против Цезаря", "Зависть богов", "Видок" и другие.