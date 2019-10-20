Такое заявление прозвучало во время вручения престижной премии Prix Lumiere.

В целом, мнение Фрэнсиса Форда Копполы о кино, главными героями в котором являются супергерои, совпадает с мыслью другого американского режиссёра Мартина Скорсезе. Последний заявил, что фильмы по мотивам комиксов скорее представляют собой «парки аттракционов», а не являются настоящим кино. По словам Фрэнсиса Форда Копполы, при просмотре фильма у зрителя должно остаться от него чувство просветления, возможно, какого-то знания или вдохновения. В фильмах о героях комиксов такого «просветления» не происходит. В отличие от своего коллеги Мартина Скорсезе, который не назвал этот жанр «отвратительным», Коппола позволил такой комментарий в адрес кино о вселенной Marvel. Напомним, что Фрэнсис Форд Коппола поддержал мнение Скорсезе на вручение премии Prix Lumiere за вклад в кинематограф.

Стоит отметить, что в начале октября американский режиссёр раскритиковал кино о супергероях в интервью одному из изданий. В настоящем кино, по мнению Копполы, один человек должен передать опыт другому человеку – это может быть эмоциональный или психологический опыт. В кино о супергероях такой передачи не происходит, уверен режиссёр. На эти слова отреагировали Джеймс Ганн - режиссёр «Стражей Галактики» и продюсер «Мстителей», а также актёр Роберт Дауни-младший, известный по роли Железного человека.

Напомним, что в настоящее время Фрэнсис Форд Коппола работает над своим масштабным проектом, на создание которого ушло около двадцати лет. Фильм-утопия имеет название «Мегаполис», по словам Копполы, это его видение человеческого рая на Земле.