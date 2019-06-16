ИА «Ореанда-Новости» СМИ сообщили о госпитализации Галины Волчек, позже выяснилось, что худрук «Современника» проходит плановое медицинское обследование. О состоянии Волчек рассказала руководитель литературно-драматической части «Современника» Евгения Кузнецова.

По её словам, художественный руководитель театра была доставлена в кардиологию института им. Вишневского 15 июня для проведения планового обследования. Волчек чувствует себя хорошо, угрозы её здоровью нет. С 1972 года Волчек является художественным руководителем театра «Современник».