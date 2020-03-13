ИА «Ореанда-Новости». Генеральный директор «Европейской медиагруппы» оценил песню Little Big для выступления на Евровидении. Роман Емельянов заявил, что песня «Uno» обладает всеми составляющими для успеха.

Емельянов отметил, что группа Little Big довольно известна за рубежом. Коллектив – шоу европейского уровня на грани абсурда, который нашёл свой универсальный язык общения с публикой. Это даёт группе высокие шансы на победу в конкурсе, если тот не будет отменён из-за вспышки коронавируса.

Также гендиректор ЕМГ считает, что данная песня наверняка станет хитом молодого поколения. Может не хватать столь цепляющего хука, как в предыдущих хитах группы «Skibidi», однако «после сотого прослушивания это ощущение пройдёт», добавил Емельянов.