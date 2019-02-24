ИА «Ореанда-Новости» Режиссёр Георгий Данелия попал в реанимацию, врачи диагностировали у него воспаление лёгких. Состояние советского и российского режиссёра оценивается как стабильно тяжелое. О госпитализации Народного артиста России сообщила ТАСС жена режиссёра Галина Данелия.

Как рассказала супруга режиссёра, его состояние сейчас стабильно тяжёлое, однако наблюдается положительная динамика, хотя и минимальная. Медикам удалось стабилизировать дыхание 88-летнего пациента.

Как ранее передавал телеканал «Звезда», у Данелии ухудшилось самочувстви, приехавшая бригада скорой помощи доставила режиссёра в одну из столичных клиник с жалобами на отдышку.

Георгий Николаевич Данелия родился в Тбилиси 25 августа 1930 года. Когда будущему режиссёру был всего один год, его семья перебралась в Москву. Изначально он окончил Московский архитектурный институт в 1954 году. А затем, в 1959 году Данелия завершил обучение на Высших режиссерских курсах при «Мосфильме», после их окончания он остался работать на киностудии режиссёром-постановщиком. Первая его кинокартина «Серёжа», которую Данелия снял в соавторстве с Игорем Таланкиным. Дебют режиссёра получил Гран-при Международного кинофестиваля в Карловых Варах.

Но известность и зрительскую любовь Георгию Николаевичу принесла комедийная картина «Я шагаю по Москве», вышедшая в 1963 году. Затем последовали такие фильмы как «Афоня» (1975), «Мимино» (1977), «Кин-дза-дза!» (1986).

У режиссёра имеется орден «За заслуги перед отечеством» II и III степеней, также он лауреат Государственных премий РФ, СССР и РСФСР. Кроме того, три раза работы Данелии были награждены на Всесоюзном кинофестивале. Режиссёр обладатель трёх премий «Ника» и «Кинотавр», а также премии «Золотой орел». Творчество Данелии отмечено наградами известнейших мировых кинофестивалей в Каннах, Берлине, Сочи, Венеции и так далее.