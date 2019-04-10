Молодежный концертный проект «Германо-российский музыкальный диалог», успешно стартовавший 13 января 2019 года в Большом зале Берлинской филармонии, продолжает давние традиции культурного сотрудничества между Германией и Россией. 24 апреля 2019 года в зале Государственной академической капеллы Санкт- Петербурга четыре музыкальных коллектива Германии и России представят развернутую концертную программу, в которой прозвучат шедевры выдающихся русских и немецких композиторов.Более 180 молодых музыкантов исполнят Реквием по Миньоне Роберта Шумана, Песнь судьбы Иоганнеса Брамса, Увертюру-фантазию Ромео и Джульетта Петра Чайковского и Симфонию псалмов Игоря Стравинского. Участники проекта – Европа-хор Берлина, Хор Высшей школы музыки Фрайбурга, Хор Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова и Симфонический оркестр «Молодёжный ансамбль Берлина».Дирижеры – Михаэль Ридель и Франк Маркович (Германия) солисты – Кристин Становски, сопрано (Германия), Анна Викулина, сопрано, Иван Васильев, баритон (Россия).Это яркое событие в музыкальной жизни Северной столицы – очередной шаг в дальнейшем развитии творческого сотрудничества между двумя странами.Чайковский (1840–1893) Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта»;Брамс (1833–1897) Песнь судьбы на текст Гёльдерлина для хора и оркестра ор. 54 (1868–1871);Шуман (1810–1856) Реквием по Миньоне на стихи Гёте для солистов, хора и оркестра ор. 98 В (1849);Стравинский (1882–1871) Симфония псалмов для хора и оркестра в трёх частях, на латинские тексты Ветхого Завета (1930) Часть I. Псалом 39, Часть II. Псалом 40, Часть III. Псалом 150.Хор Санкт-Петербургской консерваторииЕвропа-Хор БерлинаХор Высшей школы музыки ФрайбургаСимфонический оркестр «Молодежный ансамбль Берлина»