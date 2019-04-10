ИА «Ореанда-Новости»  24 апреля 2019 в 19 часов в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга будет представлен молодежный концертный проект «Германо-российский музыкальный диалог», проходящий под эгидой Недели Германии.

Молодежный концертный проект «Германо-российский музыкальный диалог», успешно стартовавший 13 января 2019 года в Большом зале Берлинской филармонии, продолжает давние традиции культурного сотрудничества между Германией и Россией. 24 апреля 2019 года в зале Государственной академической капеллы Санкт- Петербурга четыре музыкальных коллектива Германии и России представят развернутую концертную программу, в которой прозвучат шедевры выдающихся русских и немецких композиторов.

Более 180 молодых музыкантов исполнят Реквием по Миньоне Роберта Шумана, Песнь судьбы Иоганнеса Брамса, Увертюру-фантазию Ромео и Джульетта Петра Чайковского и Симфонию псалмов Игоря Стравинского. Участники проекта – Европа-хор Берлина, Хор Высшей школы музыки Фрайбурга, Хор Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова и Симфонический оркестр «Молодёжный ансамбль Берлина».

Дирижеры – Михаэль Ридель и Франк Маркович (Германия) солисты – Кристин Становски, сопрано (Германия), Анна Викулина, сопрано, Иван Васильев, баритон (Россия).

Это яркое событие в музыкальной жизни Северной столицы – очередной шаг в дальнейшем развитии творческого сотрудничества между двумя странами.

Программа:
Чайковский (1840–1893)  Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта»; 
Брамс (1833–1897)  Песнь судьбы на текст  Гёльдерлина для хора и оркестра ор. 54 (1868–1871);
Шуман (1810–1856)  Реквием по Миньоне на стихи  Гёте для солистов, хора и оркестра ор. 98 В (1849); 
Стравинский (1882–1871) Симфония псалмов для хора и оркестра в трёх частях, на латинские тексты Ветхого Завета (1930)  Часть I. Псалом 39,  Часть II. Псалом 40,  Часть III. Псалом 150. 

Исполнители: 
Хор Санкт-Петербургской консерватории 
Европа-Хор Берлина 
Хор Высшей школы музыки Фрайбурга 
Симфонический оркестр «Молодежный ансамбль Берлина»