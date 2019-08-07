ИА «Ореанда-Новости». Режиссёр Гильермо дель Торо, получив именную звезду на Аллее славы Голливуда,. Об этом кинематографист заявил на церемонии открытия памятного знака, которая состоялась 6 августа.

«Для меня как мексиканца получение звёзды — это жест, а в настоящий момент такие жесты не могут быть банальными или обычными», — цитирует режиссёра Los Angeles Times. Дель Торо обратился к присутствующим и ко всем иммигрантам в мире, призвав их «верить в возможности, а не в препятствия».

Закончив свою речь, режиссёр развернул над открытой звездой мексиканский флаг.

Автор фильмов «Хеллбой 2: Золотая армия» и «Лабиринт фавна» в 2018 году был удостоен премии «Оскар» в категориях «Лучший фильм» и «Лучшая режиссерская работа» за картину «Форма воды» 2017 года.

Ранее сообщалось, что режиссёр работает над новой картиной «Аллея кошмаров», которая должна выйти на экраны в 2020 году. По данным издания, сценарий для будущего фильма написал дель Торо совместно с Кимом Морганом. Продюсером картины выступил Дж. Майлз Дэйл. Фильм рассказывает об истории мошенника, который объединяет усилия с женским психиатром для обмана людей ради собственной выгоды.

Новый проект дель Торо станет перезапуском одноимённого фильма, вышедшего на экраны в 1947 году. Оба фильма являются адаптацией романа Линдсэя Грешема. Права на новый фильм приобрела компания Fox Searchlight.

Гильермо дель Торо также рассказал о 18 сценариях, которые так и не превратились в фильмы. В частности, обладатель «Оскара» собирался экранизировать детскую повесть Кеннета Грэма «Ветер в ивах», роман «Граф Монте-Кристо», «Хребты безумия» Говарда Лавкрафта и другие литературные произведения.