ИА «Ореанда-Новости» Российский режиссёр, продюсер, директор кинокомпании «Грифон фильм» Александр Беланов сообщил, что известный американский киноактёр Дольф Лундгрен попросил организовать ему встречу с президентом России Владимиром Путиным. Звезда многочисленных боевиков Дольф Лундгрен сыграет офицера гестапо в кинотрилогии о Великой Отечественной войне «Приговоренные к подвигу». Съемки картины будут проходить в Крыму. Голливудский актёр также выразил желание участвовать в параде по случаю Дня Победы. Он хотел бы идти в одной колонне «Бессмертного полка» вместе с президентом Владимиром Путиным и известным советским и российским актёром Василием Лановым и нести портрет своего деда, который погиб во Второй мировой.

Беланов заметил, что вопрос о приезде Лундгрена в столицу ещё не решён, но, скорее всего, его удастся организовать.