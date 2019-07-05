ИА «Ореанда-Новости» Древний город Вавилон, который располагается на территории современного Ирака, был включён в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом говорится в Twitter организации, решение было принято в 43-й сессии Комитета Всемирного наследия в Баку.

Вавилон являлся одним из крупнейших городов древней Месопотамии и важным центром торговли, политики, религии и экономики древней цивилизации.

Сегодня руины Вавилона, общей площадью 10 кв. километров, находятся в 90 километрах к югу от Багдада. Отмечается, что археологи провели раскопки лишь на 15% этих территорий.