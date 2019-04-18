ИА «Ореанда-Новости». 18 марта Госдума РФ приняла проект закона о распространении запрещённой для детей информации. В документе есть пункт, предусматривающий для кассиров кинотеатров право требовать паспорт у посетителей, право распространяется также на библиотекарей.

Ограничения касаются, кино, трейлеров фильмов, видео, шоу-зрелищ и их анонсов, печатной продукции (книги). Организации, где распространяется данная продукция, обязаны не допускать лиц младше 18 лет на мероприятие с запрещённой информацией для детей. Если кассир или контролёр сомневается в возрасте посетителя, он вправе попросить предъявить документ, удостоверяющий личность для установления возраста.

Проектом также предлагается ввести запрет лицам младше 18 лет на продажу, прокат, аренду, а также выдачу в библиотеках продукции с информацией, запрещённой для распространения среди детей.