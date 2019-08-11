ИА "Ореанда-Новости" Поступок актёр совершил в ходе визита в Выборг, где проходит фестиваль «Окно в Европу».

По пути в кинотеатр Куценко и его коллеги заметили человека. Тот лежал на улице без движения. Артист подошёл к незнакомцу и убедился, что тот сильно пьян. Актёр помог человеку встать, после чего тот отправился домой.

Как сообщает Рен ТВ, температура воздуха тем вечером не превышала отметку +10 градусов. Не исключено, что ночью столбик термометра мог опуститься ещё ниже.

Таким образом, незнакомец не замёрз благодаря участию знаменитого артиста, пишут СМИ.







