22.12.2019, 13:32
Гоша Куценко в прошлом изъявлял желание стать президентом Украины
ИА «Ореанда-Новости» В разговоре с представителями "Вечерней Москвы" актёром Гошей Куценко было рассказано о том, как он хотел стать во главе украинского государства.
Гоша Куценко сказал, что продолжительное время задумывался над тем, как бы он себе повел, если бы стал главой государства или изобразил бы его на экране.
По его мнению, быть президентом - это самая сложная роль.
Актёр Гоша Куценко признался, что десять лет тому назад хотел быть украинским президентом. По его словам, это даже серьёзно обсуждалось. Однако, отмечает актёр, после того, как заболела его мама, он забыл о своём намерении.
Владимир Зеленский, работающий на посту главы Украины, до победы на выборах снимался в юмористических программах и в кино.
Гоша Куценко сказал, что продолжительное время задумывался над тем, как бы он себе повел, если бы стал главой государства или изобразил бы его на экране.
По его мнению, быть президентом - это самая сложная роль.
Актёр Гоша Куценко признался, что десять лет тому назад хотел быть украинским президентом. По его словам, это даже серьёзно обсуждалось. Однако, отмечает актёр, после того, как заболела его мама, он забыл о своём намерении.
Владимир Зеленский, работающий на посту главы Украины, до победы на выборах снимался в юмористических программах и в кино.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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