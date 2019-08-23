Создатель книжной серии «Вселенная Метро 2033» нашёл команду, которой готов отдать право на визуальную интерпретацию собственного произведения.

По информации, предоставленной сотрудниками пресс-службы кинокомпании российского происхождения «Централ Партнершип», премьера киноленты запланирована на 1 января 2022 года. Это будет первое прочтение кинематографистов постапокалиптического произведения. По словам автора романа Дмитрия Глуховского, «Метро 2033» является его дебютным произведением. Книга приобрела огромную популярность среди российских читателей, что привело, в свою очередь, к тому, что многие предлагали Глуховскому экранизировать её. Он ждал более десяти лет, чтобы доверить своё произведение команде кинокомпании – автор не видел в стране профессионалов, которые смогли бы перенести книгу на экран с должным успехом. Он отметил, что в планах команды создать фильм, который смог бы удивить не только российского, но и мирового зрителя. Кроме того, они организаторы съёмочного процесса готовы создать такую версию книги, которая впечатлила бы тех, кто знаком не только с её сюжетом, но и с серией, в целом.

Дмитрий Глуховской считает, что ему также стоит принять участие в съёмках – он выступит в качестве креативного продюсера. Таким образом, автор сможет напрямую участвовать в экранизации романа. Продюсером будущего фильма выступил Евгений Никишов, который заявил, что в скором времени станут имена всей съёмочной группы, включая режиссёра, сценариста и артистов. Он отметил, что актёрский состав будет «по-настоящему звёздным».