ИА «Ореанда-Новости» На 88-м году жизни ушёл из жизни советский и грузинский актёр театра и кино Нодар Мгалоблишвили.

В конце 1950-х годов он начал свою карьеру в кино. В числе его работ «Огарёва, 6» (1980) по повести Юлиана Семёнова, сериал «Спецназ» (2000). В послужном списке актёра более 35 киноработ. Самой известной и запоминающейся его работой стала роль графа Калиостро в комедии Марка Захарова «Формула Любви» (1984), обычно в фильмах Мгалоблишвили озвучивали другие советские актёры. В «Формуле любви» голосом графа Калиостро стал Армен Джигарханян, который позже озвучивал Мгалоблишвили и в других кинолентах.