Книжка получила название «Азбука Metallica». Там будет рифмованная история группы с иллюстрациями. Часть денег от продаж пойдёт на благотворительность.Авторами книги стали писатель Хауи Абрамс, известный по серии комиксов «Алфавит хип-хопа», и иллюстратор Майкл Маклир.