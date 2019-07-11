11.07.2019, 19:15
Группа Metallica выпустит детскую книжку
ИА «Ореанда-Новости». Рок-группа Metallica выпускает свою биографию в формате детской книжки, сообщает «Российская газета».
Книжка получила название «Азбука Metallica». Там будет рифмованная история группы с иллюстрациями. Часть денег от продаж пойдёт на благотворительность.
Авторами книги стали писатель Хауи Абрамс, известный по серии комиксов «Алфавит хип-хопа», и иллюстратор Майкл Маклир.
Книжка получила название «Азбука Metallica». Там будет рифмованная история группы с иллюстрациями. Часть денег от продаж пойдёт на благотворительность.
Авторами книги стали писатель Хауи Абрамс, известный по серии комиксов «Алфавит хип-хопа», и иллюстратор Майкл Маклир.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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