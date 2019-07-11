ИА «Ореанда-Новости». Рок-группа Metallica выпускает свою биографию в формате детской книжки, сообщает «Российская газета».

Книжка получила название «Азбука Metallica». Там будет рифмованная история группы с иллюстрациями. Часть денег от продаж пойдёт на благотворительность.

Авторами книги стали писатель Хауи Абрамс, известный по серии комиксов «Алфавит хип-хопа», и иллюстратор Майкл Маклир.