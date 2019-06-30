ИА «Ореанда-Новости». Об этом она сообщила на собственной странице в одной из социальных сетей. Она ежедневно получала сообщения травли, так как 22 июня пела на московском фестивале джаза. После этого на неё обрушилась волна ненависти, так что женщина была вынуждена заявить, что это был последний концерт в РФ. Она отметила, что это было тяжелое решение.

Также женщина в своих постах потребовала ухода с поста главу МВД в Грузии Георгия Гахария. Тем самым она поддерживает требования многих протестующих. Но такие заявления кажутся многим пустыми словами. Так, например, эксперт в Думе по развитию СМИ Вадим Манукян утверждает, что Нино – певица, не имеющая большого значения для РФ.