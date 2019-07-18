ИА «Ореанда-Новости». Создатели сериала «Сплетницы» собираются перезапустить проект на сервисе HBO, пишет РИА Новости.



Отмечается, что в новой версии сериала будет 10 часовых серий. Работать над перезапуском будут те же продюсеры, что снимали оригинальную «Сплетницу».



Уже известно, что в новом сериале будут показаны события, которые происходят через восемь лет после событий в старой версии. Там уже будет новое поколение подростков. При этом пока не сообщается, сыграют ли в новом сериале актёры из оригинального сериала.