Основной задачей Гергиева является помощь и поддержка организаторам в проведении этого футбольного события в городе на Неве.66-летний Валерий Гергиев рад представлять и город, в частности, и государство, в целом, на международной спортивной арене.Гергиев в прошлом году отвечал за культурную составляющую города Санкт-Петербурга на мировом Чемпионате по футболу. Художественный руководитель Мариинского театра считает, что быть послом и на европейском первенстве по футболу в этом году большая честь для него.По информации, предоставленной председателем наблюдательного совета организационного комитета чемпионата Евро-2020 в городе Санкт-Петербурге Ольгой Голодец, российские власти целиком и полностью поддерживают Валерия Гергиева в роли посла чемпионата. По словам Голодец, он является олицетворением русской культуры и культуры ценностей российского государства. Российский политик подчёркивает особенность предстоящего европейского футбольного события.Валерий Гергиев - советский и российский дирижёр, с 1988 года занимает должность художественного руководителя Мариинского театра в Петербурге. Главный дирижёр Мюнхенского филармонического оркестра, в течение девяти лет руководил Лондонским симфоническим оркестром.