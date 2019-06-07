07.06.2019, 23:43
Худрук Мариинки стал послом Евро-2020 в петербурге
ИА "Ореанда-Новости" Художественный руководитель и генеральный директор Государственного академического Мариинского театра Валерий Гергиев был удостоен чести быть послом предстоящего футбольного чемпионата Евро-2020 в городе Санкт-Петербурге. Основной задачей Гергиева является помощь и поддержка организаторам в проведении этого футбольного события в городе на Неве.
66-летний Валерий Гергиев рад представлять и город, в частности, и государство, в целом, на международной спортивной арене. Он уверен, что справится с поставленной организаторами чемпионата задачей, так как у него есть уже есть опыт. Гергиев в прошлом году отвечал за культурную составляющую города Санкт-Петербурга на мировом Чемпионате по футболу. Художественный руководитель Мариинского театра считает, что быть послом и на европейском первенстве по футболу в этом году большая честь для него.
По информации, предоставленной председателем наблюдательного совета организационного комитета чемпионата Евро-2020 в городе Санкт-Петербурге Ольгой Голодец, российские власти целиком и полностью поддерживают Валерия Гергиева в роли посла чемпионата. По словам Голодец, он является олицетворением русской культуры и культуры ценностей российского государства. Российский политик подчёркивает особенность предстоящего европейского футбольного события. 60 лет назад сборная Советского Союза по футболу стала абсолютным победителем первого футбольного чемпионата в Европе.
Валерий Гергиев - советский и российский дирижёр, с 1988 года занимает должность художественного руководителя Мариинского театра в Петербурге. Главный дирижёр Мюнхенского филармонического оркестра, в течение девяти лет руководил Лондонским симфоническим оркестром. Что касается свободного времени Гергиева, то он - футбольный болельщик. Худрук театра болеет за петербургский футбольный клуб "Зенит" и "Аланию" из Владикавказа.
66-летний Валерий Гергиев рад представлять и город, в частности, и государство, в целом, на международной спортивной арене. Он уверен, что справится с поставленной организаторами чемпионата задачей, так как у него есть уже есть опыт. Гергиев в прошлом году отвечал за культурную составляющую города Санкт-Петербурга на мировом Чемпионате по футболу. Художественный руководитель Мариинского театра считает, что быть послом и на европейском первенстве по футболу в этом году большая честь для него.
По информации, предоставленной председателем наблюдательного совета организационного комитета чемпионата Евро-2020 в городе Санкт-Петербурге Ольгой Голодец, российские власти целиком и полностью поддерживают Валерия Гергиева в роли посла чемпионата. По словам Голодец, он является олицетворением русской культуры и культуры ценностей российского государства. Российский политик подчёркивает особенность предстоящего европейского футбольного события. 60 лет назад сборная Советского Союза по футболу стала абсолютным победителем первого футбольного чемпионата в Европе.
Валерий Гергиев - советский и российский дирижёр, с 1988 года занимает должность художественного руководителя Мариинского театра в Петербурге. Главный дирижёр Мюнхенского филармонического оркестра, в течение девяти лет руководил Лондонским симфоническим оркестром. Что касается свободного времени Гергиева, то он - футбольный болельщик. Худрук театра болеет за петербургский футбольный клуб "Зенит" и "Аланию" из Владикавказа.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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