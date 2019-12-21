ИА «Ореанда-Новости». В следующем году артист Игги Поп получит премию «Грэмми» за выдающийся вклад в историю звукозаписи, пишет РИА Новости.



Отмечается также, что кроме него, эту награду получат также исполнитель кантри и фолк Джон Прайн, соул-певица Роберта Флэк, композитор и певица Розетта Тарп, ритм-энд-блюз музыкант Айзек Хейз, рок-группа "Чикаго" и хип-хоп группа Public Enemy.



Церемония награждения пройдёт в Калифорнии 8 апреля будущего года