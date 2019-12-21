21.12.2019, 19:31
Игги Поп получит «Грэмми» за вклад в историю звукозаписи
ИА «Ореанда-Новости». В следующем году артист Игги Поп получит премию «Грэмми» за выдающийся вклад в историю звукозаписи, пишет РИА Новости.
Отмечается также, что кроме него, эту награду получат также исполнитель кантри и фолк Джон Прайн, соул-певица Роберта Флэк, композитор и певица Розетта Тарп, ритм-энд-блюз музыкант Айзек Хейз, рок-группа "Чикаго" и хип-хоп группа Public Enemy.
Церемония награждения пройдёт в Калифорнии 8 апреля будущего года
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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