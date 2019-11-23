ИА «Ореанда-Новости». Композитор Крутой пожелал удачи и хорошо выступить участникам детского Евровидения.

Об этом сообщают РИА Новости.

Игорь Крутой пожелал хорошо выступить на конкурсе «Детское Евровидение-2019». Представителями страны в этом году стали Татьяна Меженцева и Денберел Ооржак. Крутой отметил, что ему по нраву песня, выбранная для представления на конкурсе.

Он также выразил надежду на то, что дети смогут достойно представить страну.

У конкурсанта Донберела наступил сложный период, когда голос начал меняться. Поэтому ему нужно постараться чуть больше.

Ранее сообщалось, что во время выступления в Польше на сцене Arena Gliwice Ооржак потерял сознание. Тогда его стуки продержали в больнице под наблюдением медперсонала.