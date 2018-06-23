



ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ . На чемпионат мира по футболу, который проходит в России, приехало огромное количество болельщиков из разных уголков мира. Некоторые из них выбирают нестандартные способы, чтобы добраться до российских городов. Сегодня Калининград встретил группу швейцарских болельщиков, которые прибыли на тракторе. Транспортное средство, которому уже более полувека, проехало почти две тысячи километров, добираясь до России.

Болельщики рассказали, что выбрали трактор в качестве транспорта, на котором они отправятся на чемпионат мира, довольно неожиданно. Они решили, что это будет отличным путешествием и не ошиблись. Как признаются, зарубежные гости, для них эти 1800 километров стали поездкой мечты.





Один из болельщиков Йозеф Вайер рассказал, что его спутники во время путешествия вели себя, как дети – постоянно развлекались и веселили других. Он отметил, что эта поездка сделала их дружбу ещё крепче, ведь им пришлось разделить друг с другом столько радостных мгновений. Болельщик из Швейцарии выразил благодарность России и чемпионату мира по футболу за возможность пережить столько потрясающих и счастливых дней.





По словам владельца красного транспортного средства Беата Штудера, трактор носит имя Гритли, и он им очень гордится, ведь за время поездки он не потерял ни капли масла. Более того, болельщики ни разу не столкнулись с поломкой за время поездки. Вернер Циммерманн, который нёс ответственность за техническое состояние красного чуда рассказал, что вёз с собой большой ящик с инструментами, но, как выяснилось, зря – они ни разу не пригодились.





Трактор, принадлежащий известной швейцарской марке, благодаря путешествию швейцарских болельщиков прославился и вырос в цене, но владелец не планирует его продавать. Беат Штудер признался, что ему уже успели предложить неплохую сумму за машину, в том числе в России, однако зарубежный гость заявил, что он слишком много средств и труда вложил в трактор, он стал его частью и ни за что с ним не расстанется.





Швейцарские болельщики выразили надежду на то, что их национальная сборная сыграет с Сербией хотя бы в ничью, но при условии, что потом заберёт победу в игре против Коста-Рики. Однако, к их радости, Швейцария обыграла сборную Сербии со счётом 1:2.





Напомним, что ранее мы писали о том, что в Россию на чемпионат мира по футболу на тракторе прибыл немецкий футбольный болельщик Губерт Вирт.