ИА «Ореанда-Новости» Учёный-археолог Роберт Филлипс, накануне своего 90-летия, вернул украденный в 1958 году фрагмент Стоунхенджа. Об этом пишет британское издание Daily Mail.

Сейчас исследователь живёт в США, по состоянию здоровья он не сумел лично возвратить камень на место, поэтому в Великобританию с этой миссией отправились его сыновья.

60 лет назад Филиппс входил в группу археологов, которые проводили работы на мегалитическом сооружении. Тогда несколько камней Стоунхенджа были укреплены в ходе металлическими штырями. Каменные же стержни остались нетронутыми, именно один из них и забрал мужчина. Где находятся ещё две оставшиеся части неизвестно. Как предполагают учёные, изучение вернувшейся на место части сооружения, приблизит их к разгадке возникновения Стоунхенджа.