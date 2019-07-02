ИА «Ореанда-Новости» На поле в Италии появился портрет князя Владимира, выполненный трактором, который его создатель приурочил к грядущему визиту президента России Владимира Путина в Италию и Ватикан.





Портрет крестителя Руси площадью 24 кв. м. и длиной 200 м. был создан художником Дарио Гамбарином.

В беседе с РИА Новости автор произведения рассказал, что решил нарисовать именно князя Владимира по нескольким причинам. В первую очередь, российского лидера и князя объединяет имя, во-вторых, по словам художника, во время своей первой встречи с папой Франциском Путин преподнёс ему икону Владимирской Богоматери.

Так как исторических изображений князя Владимира не сохранилось, Гамбарин во время работы опирался на новый памятник Владимиру на Боровицком холме.