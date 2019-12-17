ИА «Ореанда-Новости». Певец Иван Дорн сыграет в фильме «Петровы в гриппе» режиссёра Кирилла Серебренникова, пишет ТАСС.



«Петровы в гриппе» - это экранизация романа Алексея Сальникова. Дорн рассказал, что работать с Серебренниковым согласился потому, что считает его «безусловной величиной» как режиссёра.



Серебренников, комментируя работу с музыкантом, рассказал, что увидел его актёрский талант ещё по видео на YouTube. Ожидается, что фильм выйдет в прокат уже в следующем году.